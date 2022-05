Al Bano Carrisi compie 79 anni? Romina Power-Loredana Lecciso, duello rusticano in pubblico (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 79 le candeline che spegnerà oggi Al Bano Carrisi. Il noto cantante di Cellino San Marco ha già ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno. E tra gli omaggi social, non potevano certo mancare quelli della sua ex moglie Romina Power e dell'attuale compagna Loredana Lecciso. La prima però ha battuto sul tempo la seconda. I suoi auguri sono arrivati di prima mattina su Instagram. La cantante ha pubblicato un post parecchio nostalgico: cinque fotografie - tre in bianco e nero e due a colori - che ritraggono lei e AlBano da giovani. A impreziosire il tutto queste parole: "Tanti auguri, AlBano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”. Qualche ora dopo è stata la volta della Lecciso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 79 le candeline che spegnerà oggi Al. Il noto cantante di Cellino San Marco ha già ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno. E tra gli omaggi social, non potevano certo mancare quelli della sua ex mogliee dell'attuale compagna. La prima però ha battuto sul tempo la seconda. I suoi auguri sono arrivati di prima mattina su Instagram. La cantante ha pubblicato un post parecchio nostalgico: cinque fotografie - tre in bianco e nero e due a colori - che ritraggono lei e Alda giovani. A impreziosire il tutto queste parole: "Tanti auguri, Al! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”. Qualche ora dopo è stata la volta della, ...

