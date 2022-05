Acer: annuncia il nuovo laptop Swift 3 OLED (Di venerdì 20 maggio 2022) Acer annuncia il nuovo laptop Swift 3 OLED con processori Intel Core serie H di dodicesima generazione, vengono presentati anche i nuovi laptop convertibili Acer Spin 5 e Acer Spin 3 Acer presenta una serie di nuovi, potenti laptop Swift e Spin, tutti dotati di processori Intel Core di dodicesima generazione e Windows 11. Swift 3 OLED combina un brillante display ad alte prestazioni studiato per chi lavora in mobilità, mentre i convertibili Spin 5 e Spin 3 sono progettati per i professionisti che sono alla ricerca di un laptop portatile utilizzabile in diverse modalità. Acer Swift 3 ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 maggio 2022)ilcon processori Intel Core serie H di dodicesima generazione, vengono presentati anche i nuoviconvertibiliSpin 5 eSpin 3presenta una serie di nuovi, potentie Spin, tutti dotati di processori Intel Core di dodicesima generazione e Windows 11.combina un brillante display ad alte prestazioni studiato per chi lavora in mobilità, mentre i convertibili Spin 5 e Spin 3 sono progettati per i professionisti che sono alla ricerca di unportatile utilizzabile in diverse modalità.3 ...

