UFO avvistati su impianti nucleari, forti critiche sul Pentagono – cosa sta succedendo? (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Pentagono è stato altamente criticato in questi giorni per aver ammesso di non essere a conoscenza di noti avvistamenti UFO su impianti nucleari. Ma cosa è successo? Il Dipartimento della Difesa ha ammesso, nella storica audizione del Congresso – a porte chiuse – tenutasi martedì sui fenomeni aerei non identificati, di non essere a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilè stato altamente criticato in questi giorni per aver ammesso di non essere a conoscenza di noti avvistamenti UFO su. Maè successo? Il Dipartimento della Difesa ha ammesso, nella storica audizione del Congresso – a porte chiuse – tenutasi martedì sui fenomeni aerei non identificati, di non essere a L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

danieleferrari9 : RT @evamarghe: +++ A New York avvistati UFO ,nessuna preoccupazione in Italia basta mandare in avanscoperta i nostri politici che non scend… - lucia25968868 : RT @evamarghe: +++ A New York avvistati UFO ,nessuna preoccupazione in Italia basta mandare in avanscoperta i nostri politici che non scend… - RobertoLocate14 : RT @evamarghe: +++ A New York avvistati UFO ,nessuna preoccupazione in Italia basta mandare in avanscoperta i nostri politici che non scend… - evamarghe : +++ A New York avvistati UFO ,nessuna preoccupazione in Italia basta mandare in avanscoperta i nostri politici che… -