Scuola, nel Lazio nasce l’ITS – Information and Communications Technology Academy (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Un nuovo Istituto Tecnico Superiore (ITS) interamente dedicato alle tecnologie della comunicazione e alle competenze digitali. È stata firmata a Roma, nelle aule dell’Università Sapienza, la costituzione della nuova Fondazione ITS – Information and Communications Technology Academy: 15 aziende, 2 scuole, 3 Comuni e due enti di formazione (Accademia Informatica e AKT), con il patrocinio della Regione Lazio. Tra i percorsi di specializzazione per gli studenti, cybersecurity, cloud computing e big data. Ma anche corsi per filmmaker, videomaker e riprese con i droni. I corsi, biennali, saranno gratuiti e accoglieranno fino a 25 studenti per percorso formativo, come spiega Fabrizio Rizzitelli di Accademia Informatica: “Lo scenario dei percorsi è ampio e orientato su due anime, una tecnico-informatica ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Un nuovo Istituto Tecnico Superiore (ITS) interamente dedicato alle tecnologie della comunicazione e alle competenze digitali. È stata firmata a Roma, nelle aule dell’Università Sapienza, la costituzione della nuova Fondazione ITS –and: 15 aziende, 2 scuole, 3 Comuni e due enti di formazione (Accademia Informatica e AKT), con il patrocinio della Regione. Tra i percorsi di specializzazione per gli studenti, cybersecurity, cloud computing e big data. Ma anche corsi per filmmaker, videomaker e riprese con i droni. I corsi, biennali, saranno gratuiti e accoglieranno fino a 25 studenti per percorso formativo, come spiega Fabrizio Rizzitelli di Accademia Informatica: “Lo scenario dei percorsi è ampio e orientato su due anime, una tecnico-informatica ...

