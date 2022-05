Morto sotto al trattatore | dissequestrata la salma Oggi le esequie del 65enne di Serre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si svolgeranno questo pomeriggio, a partire dalle ore 15 presso il santuario Madonna dell’Olivo a, ledel vivaista in pensione, di 65 anni, del posto, deceduto mercoledì in un incidente avvenuto all’interno di un terreno di sua proprietà. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13 quando il, recatosi in un terreno agricolo di sua proprietà e adiacente l’abitazione, stava effettuando dei lavori agricoli di pulizia delle sterpaglie. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, l’uomo è stato travolto dal trattore cingolato sul quale è stava lavorando. Il pensionato è rimasto incastrato e il corpo maciullatoal mezzo agricolo. La terribile scena, sarebbe avvenuta dinanzi agli occhi dei ...