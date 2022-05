Miriana Trevisan, il suo ex si sposa: eppure tutti aspettavo un loro ritorno di fiamma (Di giovedì 19 maggio 2022) Miriana Trevisan ha ricevuto la notizia che il suo ex si sta per risposare. Ecco tutti i dettagli di quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Miriana Trevisan ha fatto faville all’interno del GF Vip 6, scontrandosi più volte con le sue acerrime ‘ nemiche’ Soleil e Katia ma anche dal punto di vista sentimentale si può ammettere sia stato un percorso piacevolmente intenso per quanto anche tortuoso, prima con Nicola Pisu e successivamente Biagio D’Anelli. Miriana Trevisan-Altranotizia (Fonte: Google)Una donna forte che ha cercato di fronteggiare le critiche e le malelingue per quanto non abbia mancato anche di mostrare le proprie fragilità e insicurezze in merito, soprattutto, alla liaison con Biagio per i molteplici dubbi emersi, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 19 maggio 2022)ha ricevuto la notizia che il suo ex si sta per rire. Eccoi dettagli di quanto sta accadendo negli ultimi giorni.ha fatto faville all’interno del GF Vip 6, scontrandosi più volte con le sue acerrime ‘ nemiche’ Soleil e Katia ma anche dal punto di vista sentimentale si può ammettere sia stato un percorso piacevolmente intenso per quanto anche tortuoso, prima con Nicola Pisu e successivamente Biagio D’Anelli.-Altranotizia (Fonte: Google)Una donna forte che ha cercato di fronteggiare le critiche e le malelingue per quanto non abbia mancato anche di mostrare le proprie fragilità e insicurezze in merito, soprattutto, alla liaison con Biagio per i molteplici dubbi emersi, ...

