Maria Monsè, l’abito si apre e mostra troppo: lo zoom va proprio lì (Di giovedì 19 maggio 2022) La showgirl Maria Monsè lascia i fan senza fiato con uno scatto bellissimo, il vestito è sensuale e lascia cadere l’occhio mentre lei è seduta. L’abbiamo conosciuta ai tempi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 maggio 2022) La showgirllascia i fan senza fiato con uno scatto bellissimo, il vestito è sensuale e lascia cadere l’occhio mentre lei è seduta. L’abbiamo conosciuta ai tempi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

giaaalo : lei secondo me avrebbe tanto voluto dire anche maria monsè ?????? #fairylu - Ivana170593 : Non so se sapete ....????ma nel film Annarè c'era come attrice protagonista Maria Monse' ??????#jeru - Francy11412804 : RT @OpinionistaPP: maria monsé preparandosi per imbucarsi all’ennesima festa a cui non è stata invitata - OpinionistaPP : maria monsé preparandosi per imbucarsi all’ennesima festa a cui non è stata invitata - JordeenFairy : ma è entrata Maria Monsè? -

Federica Calemme nel mirino di Clarissa Selassié: 'Sono rimasta male' Poi ci sono i personaggini tipo Maria Monsè che cerca i riflettori. Poi altri personaggi mi hanno fatto ridere, poi sono rimasta male di Federica Calemme . Non è vero che lei è più amica di Manuel, ... Grande Fratello Vip, ex gieffina torna all'attacco contro le sorelle Selassié: "Lei pilotava e faceva una regia di nascosto" A commentare la rottura tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensato Maria Monsè che, ospite a Isola Party, è tornata all'attacco contro le giovani principesse ... Poi ci sono i personaggini tipoche cerca i riflettori. Poi altri personaggi mi hanno fatto ridere, poi sono rimasta male di Federica Calemme . Non è vero che lei è più amica di Manuel, ...A commentare la rottura tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensatoche, ospite a Isola Party, è tornata all'attacco contro le giovani principesse ...