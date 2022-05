Marco Klinger | la vera bellezza non è il bisturi | Prima prendiamoci cura dell' anima

(Di giovedì 19 maggio 2022) Perché una persona ricorre alla chirurgia plastica ? Quali sono le ragioni profonde che spingono a modificare il proprio corpo e in certi casi a stravolgerlo? Ci sono confini etici in tutto questo, o ...

Con i suoi modi concreti e sbrigativi da milanese purosangue, elegante e con un volto fatto per ispirare fiducia,è uno tra i più illustri chirurghi plastici in Italia. Responsabile ...Con, professore di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica all Università degli Studi di Milano e responsabile dell Unità operativa di Chirurgia Plastica dell Istituto Clinico ...