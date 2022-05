Advertising

mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - AConan_Doyle : Su Sergino Dest del Barcellona si muove il Manchester United - sportli26181512 : Matic pronto per la Roma? Messaggio d'addio al Manchester United: Il centrocampista, obiettivo dei giallorossi, sal… - sportli26181512 : Manchester United, Dest nel mirino: Sergino Dest, terzino destro classe 2000 di proprietà del Barcellona, potrebbe… -

Corriere dello Sport

Mou ha allenato il centrocampista serbo (34 anni il 1° agosto) al Chelsea e allo, lo ... La società lavora per accontentarlo e intanto Matic saluta i tifosi delcon un messaggio ...... Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembé (PSG), Jules Koundé (Siviglia), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William Saliba (Marsiglia), Raphael Varane (); centrocampisti: Matteo ... Matic pronto per la Roma Messaggio d'addio al Manchester United Il centrocampista, obiettivo dei giallorossi, saluta i Red Devils dopo cinque anni: "Mi mancheranno tutti, grazie ai tifosi per il fantastico supporto" ...Ecco perché il 'Manchester Evening News' ha consigliato al club inglese di far riferimento al Milan quale modello. Il Milan, secondo la stampa inglese, deve essere il modello del nuovo Manchester Unit ...