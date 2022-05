Gps 2022, titoli culturali: vanno dichiarati una sola volta anche se iscritti in più classi di concorso dello stesso grado? (Di giovedì 19 maggio 2022) Se si è iscritti in più classi di concorso dello stesso grado, i titoli culturali vanno dichiarati una sola volta oppure tante volte per tante classi di concorso anche se dello stesso grado? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Se si èin piùdi, iunaoppure tante volte per tantedise? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Gps 2022, titoli culturali: vanno dichiarati una sola volta anche se iscritti in più classi di concorso dello stess… - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… - scuolainforma : Domanda GPS, accesso a più classi di concorso: chiarimenti del Ministero dell’Istruzione - SISAsindacato : non esiste una tabella specifica con i posti disponibili per le GPS 2022, esistono le graduatorie GPS 2022 - sisascuola : non esiste una tabella specifica con i posti disponibili per le GPS 2022, esistono le graduatorie GPS 2022 -