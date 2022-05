Governo: Meloni, 'prima va a casa meglio è' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Il Governo Draghi "prima va a casa meglio è, prima si torna al voto è meglio è. Non è che una sola persona, per quanto autorevole e capace, può dare risposte... che poi la politica è una cosa particolare, non ci si inventa politici da un giorno all'altro". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos. "Ogni volta che si parla di far votare la gente sembra che arrivino le cavallette - dice Meloni - non è che questo racconto che facciamo noi, del tipo 'se cade il Governo si bloccano le risorse del Pnrr' corrisponda al vero. Draghi ha nominato una task force che scade sei anni dopo di lui, per dire, dunque questo è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - IlDraghi "va aè,si torna al voto èè. Non è che una sola persona, per quanto autorevole e capace, può dare risposte... che poi la politica è una cosa particolare, non ci si inventa politici da un giorno all'altro". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos. "Ogni volta che si parla di far votare la gente sembra che arrivino le cavallette - dice- non è che questo racconto che facciamo noi, del tipo 'se cade ilsi bloccano le risorse del Pnrr' corrisponda al vero. Draghi ha nominato una task force che scade sei anni dopo di lui, per dire, dunque questo è un ...

