Cdm lampo, Draghi ottiene la fiducia sul Ddl concorrenza: «Era a rischio il Pnrr e la tenuta del governo» (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla fine è arrivato il via libera della maggioranza alla richiesta del presidente del Consiglio Mario Draghi di apporre la fiducia sul Ddl concorrenza entro maggio, così da blindare il provvedimento. L'annuncio è arrivato durante il Cdm convocato d'urgenza oggi, 19 maggio, da Draghi e durato 10 minuti. Il presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum ai partiti sul Piano di Ripresa e Resilienza, invitandoli ad accelerare la riforma sulla concorrenza e lo sblocco delle concessioni per i balneari, necessaria per ottenere i fondi europei. «Così non si va avanti», ha detto in riferimento agli scontri politici in corso sul tema. «Il mancato rispetto di questa tempistica – aveva detto Draghi – metterebbe a rischio, insostenibilmente, il raggiungimento di un obiettivo ...

