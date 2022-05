Calciomercato Lazio, per Sarri in arrivo un difensore del Real Madrid! (Di giovedì 19 maggio 2022) La Lazio di Claudio Lotito dovrà rifondare la difesa in estate. Sicuri partenti sono Luiz Felipe ed Acerbi che devono essere rimpiazzati. Tra il tormentone Romagnoli e l’opzione sempre calda Casale, negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di un altro difensore che potrebbe fare al caso di Sarri, in caso di una sua permanenza. Sarri Lazio CalciomercatoIl nome in questione è quello di Victor Chust. Il difensore, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Cadiz, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in biancoceleste. Si tratta di un centrale puro, dotato di buona tecnica con i piedi. Arriverà all’ombra del Colosseo come un’ottima alternativa ai titolari. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi Claudio Lotito dovrà rifondare la difesa in estate. Sicuri partenti sono Luiz Felipe ed Acerbi che devono essere rimpiazzati. Tra il tormentone Romagnoli e l’opzione sempre calda Casale, negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di un altroche potrebbe fare al caso di, in caso di una sua permanenza.Il nome in questione è quello di Victor Chust. Il, di proprietà delMadrid ma in prestito al Cadiz, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in biancoceleste. Si tratta di un centrale puro, dotato di buona tecnica con i piedi. Arriverà all’ombra del Colosseo come un’ottima alternativa ai titolari.

