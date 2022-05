Burger di verdure: una bontà anche per i piccoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Vediamo un piatto con il quale possiamo far fare il pieno di verdure anche a chi non ha un buon rapporto con loro! Oggi vi vogliamo proporre un piatto che vi lascerà senza parole per il risultato, perchè buonissimo e super facile da realizzare come facciamo sempre, ma con un qualcosa in più, perchè faremo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 maggio 2022) Vediamo un piatto con il quale possiamo far fare il pieno dia chi non ha un buon rapporto con loro! Oggi vi vogliamo proporre un piatto che vi lascerà senza parole per il risultato, perchè buonissimo e super facile da realizzare come facciamo sempre, ma con un qualcosa in più, perchè faremo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

brandnewshrader : - quindi togli i carboidrati, togli i lieviti, cosa resta? Per non parlare del fatto che l’80% dei burger vegetali… - Hathor_92 : @charlielittledo @theseventhcat Immagino non saprai che la base dell'alimentazione di vegani e vegetariani non è né… - gabrioska_ : @SlKim Siccome l’avocado sta dentro il burger avendolo come pane avevo immaginato un abominio in cui invertivano i… -