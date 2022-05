Benevento | a Pisa fischia Sozza | in trasferta bilancio negativo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gianluca Rocchi decide di andare sul sicuro, affidando la semifinale di ritorno traa Simonedi Seregno. Il fischietto brianzolo, però, non porta bene ai giallorossi lontano dal “Ciro Vigorito”. In campionato la formazione di Fabio Caserta ha incrociatonel recupero col Cosenza, venendo beffata nel finale da Camporese. Gli altri precedenti raccontano di due sconfitte nella stagione 2020/21: sul campo del Sassuolo (1-0) e a Crotone (4-1). In quella stagione,arbitrò i sanniti anche contro il Bologna, vittoria per uno a zero ma in casa. L’unico successo inottenuto con il direttore di gara lombardo è datata 2019/20 a Frosinone (2-3). Gli assistenti saranno Alessandro Costanzo di Orvieto e ...

La Lega di B ha diramato le designazioni arbitrali per i playoff di ritorno delle semifinali di Serie B. Pisa-Benevento sarà diretta da Sozza con Fabbri al var, mentre Brescia - Monza va a Valeri con Guida al var. Pisa-Benevento è un match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Ha vinto 1-0 il Benevento nella gara giocata in casa. Un gol che vale doppio. I toscani devono vincere per pareggiare i conti con il ko dell'andata al Vigorito e qualificarsi in finale. I campani avanti anche con un pareggio all'Arena.