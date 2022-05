Alessandro Gassmann si lascia sfuggire qualcosa su Un Professore 2 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il noto attore Alessandro Gassmann, protagonista della fiction Un Professore, ha svelato delle anticipazioni interessanti sulla seconda stagione. E’ previsto per gennaio 2023 l’inizio delle riprese della seconda stagione di Un Professore, fiction che vede protagonista il noto attore romano Alessandro Gassmann. Era scontato che la produzione decidesse di investire nella continuazione della trama, soprattutto per l’enorme successo conquistato dal prodotto in onda su Rai Uno. La storia del Professore di filosofia che conquista i suoi studenti – suo figlio incluso – con metodi del tutto personali e all’insegna dell’empatia con i ragazzi, ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori italiani. Alessandro ... Leggi su formatonews (Di giovedì 19 maggio 2022) Il noto attore, protagonista della fiction Un, ha svelato delle anticipazioni interessanti sulla seconda stagione. E’ previsto per gennaio 2023 l’inizio delle riprese della seconda stagione di Un, fiction che vede protagonista il noto attore romano. Era scontato che la produzione decidesse di investire nella continuazione della trama, soprattutto per l’enorme successo conquistato dal prodotto in onda su Rai Uno. La storia deldi filosofia che conquista i suoi studenti – suo figlio incluso – con metodi del tutto personali e all’insegna dell’empatia con i ragazzi, ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori italiani....

