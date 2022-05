Tensione Roma-Mosca, la Russia espelle 24 diplomatici italiani. Draghi. «È un atto ostile, ma non chiudiamo il dialogo» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione. Dopo le voci circolate questa mattina 18 maggio in seguito alla convocazione dell’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, a confermare l’ipotesi dei media russi sulla possibile comunicazione di una misura disciplinare è il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. La decisione, che verrà comunque annunciata in maniera ufficiale all’ambasciatore oggi alle 15 (14 italiane), arriva a oltre un mese di distanza dalla decisione del ministero degli Esteri italiano, presa il 5 aprile scorso, di espellere 30 diplomatici russi «per motivi di sicurezza nazionale». Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laha deciso dire 24come misura di ritorsione. Dopo le voci circolate questa mattina 18 maggio in seguito alla convocazione dell’ambasciatore italiano a, Giorgio Starace, a confermare l’ipotesi dei media russi sulla possibile comunicazione di una misura disciplinare è il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. La decisione, che verrà comunque annunciata in maniera ufficiale all’ambasciatore oggi alle 15 (14 italiane), arriva a oltre un mese di distanza dalla decisione del ministero degli Esteri italiano, presa il 5 aprile scorso, dire 30russi «per motivi di sicurezza nazionale». Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aveva ...

