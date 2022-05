Senato, Conte: ora spetta a Draghi tenere in piedi maggioranza (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Ieri avevamo avvertito il presidente del Consiglio e il governo, perchè ieri si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti regole e accordi. Quindi è stato avvertito il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Ieri avevamo avvertito il presidente del Consiglio e il governo, perchè ieri si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti regole e accordi. Quindi è stato avvertito il ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - ItaliaViva : A nome di chi parla #Conte visto che ieri l'Aula del Senato ha confermato la fiducia al maxiemendamento Ucraina-bis… - marcomoltomale : RT @soniabetz1: *SENATO: IRA #Conte PER ELEZIONE #CRAXI, VERSO CONVOCAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE M5S Bè forse decidere l'espulsione di @vit… - ioneminutolo : RT @F_Menchetti: Ricapitolando in breve Conte voleva Licheri capogruppo 5S al Senato ed è stata eletta la Castellone, alla Camera voleva so… - PierPao20715070 : RT @mariolavia: =Sconfitta di Conte al Senato, i 5s perdono la presidenza comm esteri, passa Stefania Craxi -