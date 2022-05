Scompare da casa per 5 anni, i Carabinieri scoprono che il padre è morto sperando di rivederlo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo viene fermato dai Carabinieri ad un controllo. Si scopre che era scomparso da 5 anni. Contatta il padre, ma risulta deceduto. È stato fermato dai Carabinieri per un normale controllo, ma dopo poco si è scoperto che era scomparso da 5 anni. In Toscana un uomo che era stato identificato come una persona di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo viene fermato daiad un controllo. Si scopre che era scomparso da 5. Contatta il, ma risulta deceduto. È stato fermato daiper un normale controllo, ma dopo poco si è scoperto che era scomparso da 5. In Toscana un uomo che era stato identificato come una persona di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Lunadargento5 : RT @Flavia271866851: Per i romani e non,se potete condividere. - _bofonchia : Se uno ti scrive che tra 5 minuti sarà a casa e poi scompare, non è sicuramente un allontanamento volontario, altri… - IlTelegrafo : Scompare da casa Le ricerche - Rossana34446918 : RT @tbuccico69: Ha solo 15 come mia figlia .....se la vedete vi prego!!! Roma, Elisa scompare da casa a 15 anni, l’appello della mamma: «Ai… - speranza_viva : #Anziana esce di casa e scompare: ore di angoscia, l'intero paese cerca Valeria #veneto #crespanodelgrappa #treviso… -