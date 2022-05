Pugilato | è finale mondiale per Irma Testa | nei 57 kg punta all’oro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Istanbul – Dopo le Olimpiadi arriva la primadella carriera per. L’azzurra bronzo a Tokyo nelitaliano, sempre più in crescita nel mondo femminile, salirà sul ring domani 19 maggio per realizzare il sogno iridato, ai Mondiali elite dialla medaglia d’oro una delle atlete della boxe che ha cambiato la storia dello sport.ha vinto la sua semiper un sonoro 5 a 0 sull’avversaria indiana Manisha e ora sarà ancora di più medaglia. Oro oppure argento? Il sogno stuzzica epuò tutto. Nei 57 kg è una leggenda tricolore e molte ragazze seguono il suo esempio. Non solo loro adesso, ma anche tutti i suoi tifosi potranno sostenerla verso l’oro della gloria. La ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOO! ?? Irma Testa si giocherà il titolo mondiale nella categoria fino a 57 kg ???? #Itaboxing | #Pugilato |… - apeindiana : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOO! ?? Irma Testa si giocherà il titolo mondiale nella categoria fino a 57 kg ???? #Itaboxing | #Pugilato | #IBAW… - ciuffo_23 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOO! ?? Irma Testa si giocherà il titolo mondiale nella categoria fino a 57 kg ???? #Itaboxing | #Pugilato | #IBAW… - zazu_93 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOO! ?? Irma Testa si giocherà il titolo mondiale nella categoria fino a 57 kg ???? #Itaboxing | #Pugilato | #IBAW… - gigi_napoli1954 : RT @ematr_86: #EstateAzzurra Irma Testa in finale ai Mondiali di pugilato, grande Irma!!! -

... 2 atleti per il ciclismo (un uomo e una donna); 1 atleta donna per il; 2 atleti per la ... Pertanto la graduatoriapoggia principalmente sulla valutazione dei titoli, come dettagliato ...Torre Annunziata . Ilfemminile italiano vive il suo momento magico. I risultati che arrivano da Istanbul sono ... Adesso sulla strada verso la, la ragazza campana troverà, nella giornata ...MONDIALI 2022 - L'azzurra, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si impone nettamente in semifinale sull'indiana Manisha con verdetto unanime (5-0).Seconda medaglia sicura (male che vada, sarà di bronzo) per la nazionale italiana di pugilato impegnata a Istanbul nei Mondiali Elite femminili. (ANSA) ...