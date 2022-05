Morgan | Sgarbi e Travaglio ricordano Battiato nel documentario di Rai1 Voce narrante Alessandro Preziosi

(Di mercoledì 18 maggio 2022) FrancoUnin prima serata su. E’ questa la scelta di Viale Mazzini per onorare Franco, ad un anno dalla morte. Il coraggio di essere Franco, in onda stasera alle 21.25, ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Con ladi, ilcerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristinae al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, oltre che nei ...

Advertising

Arturoarthuren : @VittorioXlater Sarabne meglio vedere cosa - SimoNetOnTheNet : Unpopular opinion Barbareschi, Sgarbi, Morgan, persone che stimo tantissimo per la loro intelligenza e anche simpa… - Angipippi : @LaStampa Morgan ormai è lo sgarbi della musica italiana, uno mezzo rincoglionito (o strafatto se preferite) che pe… - RadioDueLaghi : Vittorio Sgarbi sempre controcorrente e, dopo aver attaccato Chiara Ferragni, propone la discesa in campo politico… - parolacce : #Sgarbi sui #Ferragnez: 'Lei, la Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influence… -

... tra gli altri, Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio, Marco Travaglio. Tra loro c'è anche, che esegue in anteprima "Battiato ......fino a Vittorio, che farà un excursus su quanto il cantautore de La Cura abbia influenzato ... Farà una sorpresa anche, che eseguirà per la prima volta in tv un brano composto proprio per ...A un anno dalla scomparsa del grande cantautore mercoledì 18 maggio arriva su Rai 1 in prima serata «Il coraggio di essere Franco», scritto e ideato da Angelo Bozzolini ...Figlie di un «Banksy vicentino» stando a Vittorio Sgarbi, che ha azzardato il paragone con lo street artist inglese tra i più famosi artisti al mondo, anche grazie al fatto che mantiene appunto ...