Mbappe | l’entourage del francese risponde a Laporta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dial presidente del Barcellonain merito alle richieste economiche dele i famigliari di Kylianhanno risposto a Joan, presidente del Barcellona, che nella giornata di ieri aveva detto di non essere interessato ad un giocatore che «Chiede 50 milioni e non vince la Champions League». Lo staff del talento, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, nega sia le richieste economiche diche qualsiasi trattativa con il Barcellona. Un clima di tensione perfetto per un nuovo membro della Casa Blanca? L'articolo proviene da Calcio News 24.