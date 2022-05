I Glasgow Rangers in finale di Europa League: l’ultimo atto di una risalita dall’oblio. Ma non chiamatelo miracolo, è programmazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il peso di una coppa è relativo. Dipende dal valore che le viene attribuito da chi la vince. Ma soprattutto da chi la perde. L’approdo dei Glasgow Rangers alla finale di Europa League è un numero di prestidigitazione che ha lasciato a bocca aperta un continente intero. Ma è anche un evento che potrebbe mandare in frantumi equilibri nazionali cristallizzati ormai da dieci anni. Perché il calcio scozzese è eternamente imprigionato in un paradosso: per trovare qualcosa di nuovo bisogna aspettare il ritorno di qualcosa già visto infinite volte. Crisi e dittatura – Ogni risultato è assoluto e relativo al tempo stesso. Perché in un campionato con solo due contendenti (l’ultima squadra non di Glasgow a vincere il titolo è stata l’Aberdeen di Alex Ferguson nel 1985), ogni affermazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il peso di una coppa è relativo. Dipende dal valore che le viene attribuito da chi la vince. Ma soprattutto da chi la perde. L’approdo deialladiè un numero di prestidigitazione che ha lasciato a bocca aperta un continente intero. Ma è anche un evento che potrebbe mandare in frantumi equilibri nazionali cristallizzati ormai da dieci anni. Perché il calcio scozzese è eternamente imprigionato in un paradosso: per trovare qualcosa di nuovo bisogna aspettare il ritorno di qualcosa già visto infinite volte. Crisi e dittatura – Ogni risultato è assoluto e relativo al tempo stesso. Perché in un campionato con solo due contendenti (l’ultima squadra non dia vincere il titolo è stata l’Aberdeen di Alex Ferguson nel 1985), ogni affermazione dei ...

