(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il voto di oggi certifica che l’diesiste, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione”. Così in una nota delnazionale M5S, riunito dal leader Giuseppe Conte dopo il votopresidenza della Commissione Esteri del Senato che è stata affidata a Stefania Craxi. “Dopo avere avviato un percorso condiviso, che ha portato alla decadenza della originaria Commissione e alla formazione di una nuova Commissione Esteri, e nonostante la chiarezza di comportamento e il senso delle istituzioni dimostrato dal M5S, si è verificata una gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - TgLa7 : Lunedì prossimo il governo svedese annuncerà la sua candidatura a membro della #Nato dopo un Consiglio dei ministri… - francaravaz : RT @net_session: FINALMENTE SI STA SCARDINANDO LA OMERTA' Assemblea dell'Ordine dei Medici di Venezia. Dottoressa vaccinata pone finalmente… - charlesvas2 : Ha fatto bene. Piuttosto che si sa dei 10.000 lavoratori della Lukoil (azienda raffineria di Stato russa) in Sicili… - zazoomblog : Ultime Notizie – Governo Consiglio M5S: “Attuale maggioranza solo sulla carta” - #Ultime #Notizie #Governo… -

Insomma, il presidente delesprime insofferenza per chi non esprime una linea di totale ... Il sondaggio gela il, no alla Nato con Svezia e Finlandia. Armi e Usa, cosa pensano davvero ......delal termine dell'incontro con il primo ministro della Repubblica di Finlandia. Cosa dice Draghi in privato ai leader del G7. Il retroscena di Friedman sui "putiniani al" 'Noi ...Franco Miceli e Roberto Lagalla ora scoprono le carte, così come gli outsider Fabrizio Ferrandelli e Rita Barbera. Più distaccato l’architetto Ciro Lomonte che tenta nuovamente l’avventura a sindaco c ...La prima ministra finalndese Marin: Finlandia e Svezia sono già partner stretti della Nato e l'auspicio è che il processo si completi il ...