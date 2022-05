Eutanasia in Italia, l’appello di Fabio: “Stato aiutami a morire” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Gentile Stato Italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. aiutami a morire”. E’ la disperata richiesta di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, immobilizzato a letto 24 ore su 24 per una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. Una condizione irreversibile – spiega l’Associazione Luca Coscioni diffondendo il video-appello dell’uomo, la terza persona ad aver fatto richiesta di suicidio assistito in Italia – che gli impedisce il movimento di qualsiasi parte del suo corpo, ad eccezione degli occhi attraverso i quali comunica attraverso un puntatore oculare. Fabio, in contatto con Mina Welby grazie a suo fratello Andrea già dai tempi di Piergiorgio, ha chiesto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Gentileno, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile.”. E’ la disperata richiesta diRidolfi, 46enne di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, immobilizzato a letto 24 ore su 24 per una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. Una condizione irreversibile – spiega l’Associazione Luca Coscioni diffondendo il video-appello dell’uomo, la terza persona ad aver fatto richiesta di suicidio assistito in– che gli impedisce il movimento di qualsiasi parte del suo corpo, ad eccezione degli occhi attraverso i quali comunica attraverso un puntatore oculare., in contatto con Mina Welby grazie a suo fratello Andrea già dai tempi di Piergiorgio, ha chiesto ...

