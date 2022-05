Cannes 2022: Longoria e Moore incantano sul red carpet di apertura (Di mercoledì 18 maggio 2022) Life&People.it Ci siamo; la settantacinquesima edizione del Festival di Cannes è finalmente iniziata. Nella giornata di ieri, il red carpet sulla Croisette della celeberrima cittadina in Costa Azzurra si è finalmente riempito di star internazionali che, in occasione della premiere del primo film in programma “Final Cut”, hanno sfoggiato i loro abiti migliori. I look della serata inaugurale del Festival di Cannes 2022. Cannes 2o22: la giuria Partiamo dalle personalità che decideranno le sorti di questa edizione. La giuria, presieduta da Vincent Lindon, è composta tra gli altri dalla svedese Noomi Rapace (la quale ha optato per un capo della maison Dior) la britannica Rebecca Hall, elegantissima in una mise verde creata da Burberry, oltre che l’indiana indiana Deepika Padukone, di cui è stata ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 18 maggio 2022) Life&People.it Ci siamo; la settantacinquesima edizione del Festival diè finalmente iniziata. Nella giornata di ieri, il redsulla Croisette della celeberrima cittadina in Costa Azzurra si è finalmente riempito di star internazionali che, in occasione della premiere del primo film in programma “Final Cut”, hanno sfoggiato i loro abiti migliori. I look della serata inaugurale del Festival di2o22: la giuria Partiamo dalle personalità che decideranno le sorti di questa edizione. La giuria, presieduta da Vincent Lindon, è composta tra gli altri dalla svedese Noomi Rapace (la quale ha optato per un capo della maison Dior) la britannica Rebecca Hall, elegantissima in una mise verde creata da Burberry, oltre che l’indiana indiana Deepika Padukone, di cui è stata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - RaiNews : #Zelensky in video da Kiev cita 'Il grande dittatore' e chiede al cinema di non restare in silenzio di fronte alla… - repubblica : Festival di Cannes 2022, il programma e gli ospiti di oggi 18 maggio [dalla nostra inviata Chiara Ugolini] - ClaraMutsc : RT @SkyTG24: Cannes 2022, cast di Esterno Notte, film sul caso Aldo Moro di Marco Bellocchio. FOTO - KattInForma : Effetto notte: Monica Vitti e il Festival di Cannes -