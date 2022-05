Auto in giardino d’asilo, morto un bimbo. Boccia: “Tragedia immane” (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’AQUILA – “Un’Automobile parcheggiata che travolge i bimbi dell’asilo Pile de L’Aquila. Un incidente e una maledetta fatalità che ha determinato una Tragedia immane e ha lasciato tutti sgomenti e senza parole. Siamo vicini a tutte le famiglie coinvolte e alla comunità aquilana che stingiamo con un abbraccio forte”. Lo ha dichiarato in una nota l’ex ministro Francesco Boccia (foto), deputato del Partito Democratico e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’AQUILA – “Un’mobile parcheggiata che travolge i bimbi dell’asilo Pile de L’Aquila. Un incidente e una maledetta fatalità che ha determinato unae ha lasciato tutti sgomenti e senza parole. Siamo vicini a tutte le famiglie coinvolte e alla comunità aquilana che stingiamo con un abbraccio forte”. Lo ha dichiarato in una nota l’ex ministro Francesco(foto), deputato del Partito Democratico e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. L'articolo L'Opinionista.

