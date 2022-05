Annuncio di mercato di De Laurentiis: “Resterà a Napoli!” (Di mercoledì 18 maggio 2022) All’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si sta svolgendo in questo momento la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida che si terrà dal 9 al 19 luglio 2022. Il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre a presentare il ritiro in Trentino, ha anche fatto un Annuncio importante di mercato. Queste le sue parole. Andre-Frank Zambo Anguissa e Dries Mertens (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “Chi resta il prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo che Anguissa sicuramente resta. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare”. Il presidente non si è voluto sbilanciare sul rinnovo di Mertens, ma ha annunciato il riscatto di Anguissa dal Fulham: il centrocampista camerunense sarà a tutti gli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) All’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si sta svolgendo in questo momento la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida che si terrà dal 9 al 19 luglio 2022. Il presidente Aurelio De, oltre a presentare il ritiro in Trentino, ha anche fatto unimportante di. Queste le sue parole. Andre-Frank Zambo Anguissa e Dries Mertens (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “Chi resta il prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo che Anguissa sicuramente resta. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare”. Il presidente non si è voluto sbilanciare sul rinnovo di Mertens, ma ha annunciato il riscatto di Anguissa dal Fulham: il centrocampista camerunense sarà a tutti gli ...

