Ultime Notizie – Aborto in Italia, ass. Coscioni: “Impossibile in molte aree, ospedali con 100% obiettori” (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie in Italia con il 100% di obiettori di coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o Oss. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. E’ quanto emerge dall’indagine aggiornata ‘Mai Dati!’ condotta su oltre 180 strutture da Chiara Lalli, docente di Storia della medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota con l’associazione Luca Coscioni e presentata questa mattina alla Camera dei deputati in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. “Legge 194 è ancora mal applicata o addirittura ignorata” “Avere un quadro chiaro dello stato di salute di questa legge purtroppo non è facile, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 31 (24e 7 consultori) le strutture sanitarie incon ildidi coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o Oss. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. E’ quanto emerge dall’indagine aggiornata ‘Mai Dati!’ condotta su oltre 180 strutture da Chiara Lalli, docente di Storia della medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota con l’associazione Lucae presentata questa mattina alla Camera dei deputati in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. “Legge 194 è ancora mal applicata o addirittura ignorata” “Avere un quadro chiaro dello stato di salute di questa legge purtroppo non è facile, ...

