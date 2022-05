Svolta in Spagna, lo Stato pagherà i congedi mestruali (Di martedì 17 maggio 2022) Svolta in Spagna per le donne lavoratrici affette da dolori mestruali . Il governo ha infatti ha approvato un progetto di legge che riconosce loro congedi in caso di cicli "invalidanti": saranno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 17 maggio 2022)inper le donne lavoratrici affette da dolori. Il governo ha infatti ha approvato un progetto di legge che riconosce loroin caso di cicli "invalidanti": saranno ...

Advertising

idiblue2 : RT @LaStampa: Lo Stato pagherà i congedi mestruali: svolta in Spagna, prima in Europa - LaStampa : Lo Stato pagherà i congedi mestruali: svolta in Spagna, prima in Europa - EmanueleBerto76 : RT @mattinodipadova: Lo Stato pagherà i congedi mestruali: svolta in Spagna, prima in Europa - nuova_venezia : Lo Stato pagherà i congedi mestruali: svolta in Spagna, prima in Europa - il_piccolo : Lo Stato pagherà i congedi mestruali: svolta in Spagna, prima in Europa -