Strangis things, il vincitore di Amici si presenta: 'Penso alla musica, non alle classifiche' (Di martedì 17 maggio 2022) Fa parte di quella generazione Z che incuriosisce. Luigi Strangis , cantante e polistrumentista, 20 anni di Lamezia Terme, è il vincitore assoluto dell'edizione 2022 di 'Amici' di Maria de Filippi . A ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Fa parte di quella generazione Z che incuriosisce. Luigi, cantante e polistrumentista, 20 anni di Lamezia Terme, è ilassoluto dell'edizione 2022 di '' di Maria de Filippi . A ...

Advertising

CamyGaly : RT @leggoit: Strangis things, il vincitore di Amici si presenta: «Penso alla musica, non alle classifiche» - leggoit : Strangis things, il vincitore di Amici si presenta: «Penso alla musica, non alle classifiche»… - Giuli_Brundu : RT @odietamomalik: 400k persone alla ricerca di strangis Things ormai starà nel sottosopra a fare after coi demogorgoni - obvae_ : RT @odietamomalik: 400k persone alla ricerca di strangis Things ormai starà nel sottosopra a fare after coi demogorgoni - eleeeevituzz : RT @odietamomalik: 400k persone alla ricerca di strangis Things ormai starà nel sottosopra a fare after coi demogorgoni -