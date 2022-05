Napoli, Spalletti: “Khvicha Kvaratskhelia il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere” (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato della sua squadra e del nuovo colpo messo a segno da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia. “Si tratta di un calciatore che conosco bene. È molto forte, agile e bravo nello stretto. Farà L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’allenatore del, Luciano, ha parlato della sua squadra e del nuovo colpo messo a segno da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, l’attaccante. “Si tratta di unche conosco bene. È molto forte, agile e bravo nello stretto. Farà L'articolo

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - annatrieste : A Napoli appare uno striscione assai bizzarro ufficialmente firmato dai 'mariuoli' della Panda di Spalletti e in gi… - napolista : Gazzetta: tra il Napoli e gli agenti di #Koulibaly non c’è sintonia su un’ipotesi di rinnovo Spalletti vuole Kalid… - Scentone75 : RT @RaffoSarnataro: Posso dire che i 'tifosi' del Napoli che esaltano Sarri perché ha portato la Lazio in Europa League mentre Spalletti li… -