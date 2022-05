Lettera al direttore: 24 maggio 1999 – 22 maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Alle 8.23 del 24 maggio 1999 sbucò dalla galleria Santa Lucia, verso la stazione di Salerno, un treno in fiamme. Si trattava del treno 1681 proveniente da Piacenza. Sono ancora davanti ai nostri occhi quelle immagini, le mamme che cercavano i figli, le notizie frammentarie, il fumo, la disperazione, le sirene. Ciro, Peppe, Enzo e Simone erano su quel treno. Erano quattro ragazzi salernitani che erano andati ad assistere all’ultima partita di quello sciagurato campionato di Serie A, avevano un sogno, volevano che la loro squadra del cuore rimanesse in serie A. La gara finì in pareggio e decretò la retrocessione della Salernitana in serie B. Le parole del tecnico Oddo in una recente intervista: “Alla penultima ricevemmo il Vicenza: Vannucchi segnò al 90?, esultai tantissimo perché ero convinto che avevamo praticamente raggiunto la ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) Alle 8.23 del 24sbucò dalla galleria Santa Lucia, verso la stazione di Salerno, un treno in fiamme. Si trattava del treno 1681 proveniente da Piacenza. Sono ancora davanti ai nostri occhi quelle immagini, le mamme che cercavano i figli, le notizie frammentarie, il fumo, la disperazione, le sirene. Ciro, Peppe, Enzo e Simone erano su quel treno. Erano quattro ragazzi salernitani che erano andati ad assistere all’ultima partita di quello sciagurato campionato di Serie A, avevano un sogno, volevano che la loro squadra del cuore rimanesse in serie A. La gara finì in pareggio e decretò la retrocessione della Salernitana in serie B. Le parole del tecnico Oddo in una recente intervista: “Alla penultima ricevemmo il Vicenza: Vannucchi segnò al 90?, esultai tantissimo perché ero convinto che avevamo praticamente raggiunto la ...

Advertising

PortoFedora : @AStramezzi Dottore, so che saprà cosa fare e che l'avranno già consigliata Ma io glielo dico lo ugualm: scriva una… - milenapizzolo : RT @LaVeritaWeb: «Fuori dal coro» scova un’incredibile lettera del direttore generale del ministero della Salute in cui, a precisa domanda… - luanavirgili : Soffrire per lo Yemen e per l’Ucraina. Una bellissima lettera di un italiano con radici yemenite che fa sentire con… - filippods68 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi A scuola con la mascherina, ma Speranza non sa perché «Fuori dal coro» scova una letter… - gabrillasarti2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi A scuola con la mascherina, ma Speranza non sa perché «Fuori dal coro» scova una letter… -