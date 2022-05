Formula 1, ancora polemiche su gioielli e intimo ignifugo. Fia contro Hamilton: “E’ come un ambasciatore. Deve essere modello” (Di martedì 17 maggio 2022) Un bracciale, otto anelli, tre collane, altrettanti orologi e svariati orecchini. Lewis Hamilton si era presentato così al giovedì del GP di Miami, nel giorno delle consuete conferenze stampa dei team. Un gesto che sapeva di sfida verso la Fia e il suo direttore corse Niels Wittich – affiancato nel suo ruolo da Eduardo Freitas dopo l’allontanamento di Michael Masi in seguito al caos di Abu Dhabi che ha deciso il mondiale 2021 – che prima dell’inizio del GP d’Australia aveva ricordato ai piloti il divieto di indossare gioielli alla guida delle monoposto. La regola in realtà è già in vigore dal 2005, ma fa ancora discutere. Con dichiarazioni da una parte del sette volte iridato della Mercedes, dall’altra dei vertici del mondo F1. Cosa dice la norma Fia su gioielli e biancheria in pista – Ma andiamo con ordine, spiegando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Un bracciale, otto anelli, tre collane, altrettanti orologi e svariati orecchini. Lewissi era presentato così al giovedì del GP di Miami, nel giorno delle consuete conferenze stampa dei team. Un gesto che sapeva di sfida verso la Fia e il suo direttore corse Niels Wittich – affiancato nel suo ruolo da Eduardo Freitas dopo l’allontanamento di Michael Masi in seguito al caos di Abu Dhabi che ha deciso il mondiale 2021 – che prima dell’inizio del GP d’Australia aveva ricordato ai piloti il divieto di indossarealla guida delle monoposto. La regola in realtà è già in vigore dal 2005, ma fadiscutere. Con dichiarazioni da una parte del sette volte iridato della Mercedes, dall’altra dei vertici del mondo F1. Cosa dice la norma Fia sue biancheria in pista – Ma andiamo con ordine, spiegando ...

