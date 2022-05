Cani da fiuto addestrati per individuare Covid-19 (Di martedì 17 maggio 2022) I Cani da fiuto addestrati, sono in grado di individuare con precisione i passeggeri degli aeroporti infetti da SARS-CoV-2, il virus responsabile della Covid-19, secondo una ricerca pubblicata ieri (16 maggio 2022) sulla rivista ad accesso libero BMJ Global Health. Secondo i ricercatori, questa forma di rilevamento potrebbe essere molto importante. Questo non solo nelle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tumori al seno: studio sul metabolismo cellulare Gravi disturbi cerebrali nelle persone con il Coronavirus Come finisce una pandemia? Il vaccino porterà le vite alla normalità? Vaccino Covid-19: 10 motivi per cui il vaccino non è pericoloso anche se fatto a tempo record ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ida, sono in grado dicon precisione i passeggeri degli aeroporti infetti da SARS-CoV-2, il virus responsabile della-19, secondo una ricerca pubblicata ieri (16 maggio 2022) sulla rivista ad accesso libero BMJ Global Health. Secondo i ricercatori, questa forma di rilevamento potrebbe essere molto importante. Questo non solo nelle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tumori al seno: studio sul metabolismo cellulare Gravi disturbi cerebrali nelle persone con il Coronavirus Come finisce una pandemia? Il vaccino porterà le vite alla normalità? Vaccino-19: 10 motivi per cui il vaccino non è pericoloso anche se fatto a tempo record ...

Advertising

H3r_Yerde : Grazie Sultana per aver onorato quel set. Vivere della fatica altrui è stato difficile; ti sei sprecata per la seri… - Brancaleone55 : @LaStampa Come i tamponi? Conoscendo un minimo i cani penso che il loro fiuto sia considerevolmente più affidabile… - RihabHassani : Ma i cani hanno fiuto solo per le mani dei cadaveri?? Somma in tutti i film/serie é sempre un cane che scopre il ca… - AnsaSicilia : Droga: 32 kg marijuana in auto, Gdf Messina arresta corriere. Scoperta dal fiuto di due cani a imbarcaderi privati… - AndreaMolendin8 : RT @AnsaCalabria: Droga: 32 kg marijuana in auto, Gdf Messina arresta corriere. Scoperta dal fiuto di due cani a imbarcaderi privati di Mes… -