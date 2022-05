ATP 250 Ginevra, Cecchinato agli ottavi e oggi inizia Fognini: il programma (Di martedì 17 maggio 2022) ATP 250 Ginevra, ieri Cecchinato ha superato l’austriaco Thiem e si è conquistato gli ottavi di finale, che oggi giocherà contro il polacco Majchrzak. Nel corso della giornata, inoltre, vedremo all’opera anche Fabio Fognini, che dovrà vedersela con l’australiano Kokkinakis. Così il programma odierno. Un solo precedente favorevole a Kokkinakis Fabio Fognini esordisce oggi nel torneo elvetico e ad attenderlo c’è la sfida contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 85 della classifica ATP. L’avversario del tennista azzurro si è visto brevemente agli Internazionali d’Italia, dove nelle gare di qualificazioni si è ritrovato contro il serbo Djere. A vincere è stato quest’ultimo, con il punteggio finale di 6-4, 6-4. Precedentemente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) ATP 250, ieriha superato l’austriaco Thiem e si è conquistato glidi finale, chegiocherà contro il polacco Majchrzak. Nel corso della giornata, inoltre, vedremo all’opera anche Fabio, che dovrà vedersela con l’australiano Kokkinakis. Così ilodierno. Un solo precedente favorevole a Kokkinakis Fabioesordiscenel torneo elvetico e ad attenderlo c’è la sfida contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 85 della classifica ATP. L’avversario del tennista azzurro si è visto brevementeInternazionali d’Italia, dove nelle gare di qualificazioni si è ritrovato contro il serbo Djere. A vincere è stato quest’ultimo, con il punteggio finale di 6-4, 6-4. Precedentemente, ...

