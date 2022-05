Armi all’Ucraina, Conte: “L’Italia ha già dato, ora spinga per un negoziato”. Salvini: “Aiuti militari? Rinviano pace e creano morte” (Di martedì 17 maggio 2022) “Sull’invio di armamenti L’Italia ha già dato“. A dirlo è il presidente del M5s Giuseppe Conte, a margine di un convegno a Palazzo Giustiniani. Tra due giorni il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà in Parlamento l’informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo la quale seguirà il dibattito tra le forze politiche. Per Conte “questa è una nuova fase in cui L’Italia deve essere protagonista per spingere un negoziato”. In mattinata sul tema aveva parlato anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini: “Le Armi Rinviano la pace e creano morte oltreconfine e disoccupazione in Italia. C’è il rischio di avere un autunno e un inverno di tensione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Sull’invio di armamentiha già“. A dirlo è il presidente del M5s Giuseppe, a margine di un convegno a Palazzo Giustiniani. Tra due giorni il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà in Parlamento l’informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo la quale seguirà il dibattito tra le forze politiche. Per“questa è una nuova fase in cuideve essere protagonista per spingere un”. In mattinata sul tema aveva parlato anche il segretario federale della Lega Matteo: “Lelaoltreconfine e disoccupazione in Italia. C’è il rischio di avere un autunno e un inverno di tensione ...

Advertising

fattoquotidiano : La linea del governo non cambia sulle armi da inviare all’Ucraina: servono, anche se più pesanti, per garantire all… - gparagone : Noi diamo armi all’Ucraina e loro ci chiudono il gas. Così è (se vi pare). - vitopetrocelli : Domani la Giunta per il Regolamento potrebbe consentire una cosa mai fatta prima: la dissoluzione di una Commission… - gispedicato : RT @carmelopalma: Come previsto, l’Italia è diventata l'unico paese dell'Occidente con una solida maggioranza parlamentare contraria all'in… - turi29834548 : RT @Edoenonsolo: Ieri la Lega ha fatto mancare i numeri tre volte all’invio di armi all’Ucraina ????. Vermi, quello siete. Dei miserabili v… -