Uno Mattina, cala il gelo: “Pausini? Look esagerati rispetto alla sua fisicità” (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica 15 maggio, su Rai1, a Uno Mattina in Famiglia si è commentato Eurovision Song Contest 2022. Durante la discussione, è calato il gelo in studio perché un esperto di moda ha espresso delle critiche piuttosto dure sulla fisicità di Laura Pausini. Eurovision 2022: Laura Pausini attaccata per il Look Il giorno seguente la messa in onda della finale di Eurovision 2022, nel salotto di Uno Mattina in Famiglia uno dei presenti in studio ha speso parole al vetriolo su Laura Pausini. Scendendo nel dettaglio, l’esperto di moda Stefano Dominella ha criticato i Look: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica 15 maggio, su Rai1, a Unoin Famiglia si è commentato Eurovision Song Contest 2022. Durante la discussione, èto ilin studio perché un esperto di moda ha espresso delle critiche piuttosto dure sulladi Laura. Eurovision 2022: Lauraattaccata per ilIl giorno seguente la messa in onda della finale di Eurovision 2022, nel salotto di Unoin Famiglia uno dei presenti in studio ha speso parole al vetriolo su Laura. Scendendo nel dettaglio, l’esperto di moda Stefano Dominella ha criticato i: “La Signora, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi ...

Advertising

infoitcultura : 'Fermiamoci', 'Vai vai'. Tensione tra i conduttori a Uno mattina - tuttopuntotv : Uno Mattina, cala il gelo: “Pausini? Look esagerati rispetto alla sua fisicità” #Eurovision @EurovisionRai… - connje_ : RT @nontelodicomai: Allora per me farsi la doccia la mattina è da pazzi cioè bisogna farsela la sera così uno va a dormire tutto bello puli… - BebePausini : RT @lavocedellapau: Questo è l’uomo che nella puntata di oggi di Uno Mattina ha detto “Laura Pausini si è vestita non tenendo conto della b… - lapausinii : RT @lavocedellapau: Questo è l’uomo che nella puntata di oggi di Uno Mattina ha detto “Laura Pausini si è vestita non tenendo conto della b… -