Ultima di A | Inter e Milan in contemporanea alle 18

(Di lunedì 16 maggio 2022) Pubblicato il comunicato ufficiale della Lega di Serie A che ha fissato il programma completo dell'giornata di serie A. Entrambi i match scudetto,-Sampdoria e Sassuolo-, si giocheranno domenicaore 18 e non come inizialmente previsto15. Una decisione probabilmente dettata anche dal fatto che nel weekend sono previste temperature molto elevate, con punte di 33/34 gradi nel pomeriggio. Un particolare, appunto, che a fine campionato potrebbe anche influire sulla tenuta fisica delle squadre. Da qui, dunque, lo slittamento di qualche ora dell'orario del fischio d'inizio. Con la speranza di un minimo di refrigerio serale. Questo il programma completo38esima giornata (22 maggio ore 15): venerdì 20/05 ore 20.45 Torino-Roma; sabato 21/o5 ore 17.15 Genoa-Bologna, ore 20.45 ...

