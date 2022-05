Ucraina: Letta, parole Draghi in Usa hanno avvicinato posizioni (Di lunedì 16 maggio 2022) "Giovedì il presidente del consiglio verrà in aula, parlerà e ci sarà un dibattito, ma io credo che quello che Draghi ha detto e fatto a Washington parlando a nome dell'Italia e dell'Europa, abbia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Giovedì il presidente del consiglio verrà in aula, parlerà e ci sarà un dibattito, ma io credo che quello cheha detto e fatto a Washington parlando a nome dell'Italia e dell'Europa, abbia ...

Advertising

ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - EnricoLetta : Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più ve… - pietro_zerbini : @EnricoLetta E Biden ha risposto con invio di 40 miliardi di dollari in aiuti militari e non all'Ucraina. Messaggio… - IlCastiga : RT @ilgiornale: Destituito il filorusso Vito #Petrocelli, il #M5S si prepara a picconare nuovamente l'esecutivo sulla guerra in #Ucraina. G… -