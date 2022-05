Advertising

ElGuappo6 : RT @Libero_official: Secondo 'La Stampa, #Putin soffrirebbe di un tumore al sangue e sarebbe stato ricoverato: 'Verrà operato, pronti sosia… - infoitinterno : Vladimir Putin operato per tumore? «Il Cremlino ha pronti i sosia per sostituirlo» - DiDimiero : RT @Libero_official: Secondo 'La Stampa, #Putin soffrirebbe di un tumore al sangue e sarebbe stato ricoverato: 'Verrà operato, pronti sosia… - MagiFausto : RT @Libero_official: Secondo 'La Stampa, #Putin soffrirebbe di un tumore al sangue e sarebbe stato ricoverato: 'Verrà operato, pronti sosia… - anna_kouadio : RT @Libero_official: Secondo 'La Stampa, #Putin soffrirebbe di un tumore al sangue e sarebbe stato ricoverato: 'Verrà operato, pronti sosia… -

ilGiornale.it

Vladimir Putin potrebbe operarsi a breve per il tumore e il Cremlino avrebbe giàalcuniper sostituirlo nelle apparizioni pubbliche, per far credere che il presidente russo sia pienamente operativo e in controllo del Paese. È questa l'indiscrezione, lanciata dal New ...Sono sempre più pesanti le conferme sulla presunta malattia di Vladimir Putin , che sarebbe stato ricoverato d'urgenza per un ulteriore deterioramento delle sue condizioni. D'altronde alla parata del ... "Sosia pronti a sostituire Putin". L'ultima soffiata sulla salute dello Zar Secondo fonti della dissidenza russa, Putin è in procinto di sottoporsi a un intervento chirurgico per il tumore di cui sarebbe affetto. Servizi segreti al lavoro per nascondere la convalescenza ...Il business center Dm Tower di 18 piani sull'argine Novodanilovskaya a Mosca è in fiamme. A riferirlo su Twitter il sito di notizie indipendente bielorusso Nexta ...