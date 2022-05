Napoli choc, due giovani accoltellati e un’aggressione in spiaggia col casco in poche ore (Di lunedì 16 maggio 2022) Follia a Napoli, dove ieri, a distanza di pochi minuti e di pochi chilometri, due giovani sono stati accoltellati e un uomo è stato aggredito in spiaggia a colpi di casco. Napoli, due ragazzi accoltellati a Marechiaro È accaduto nella stessa zona, quella di Posillipo. Il primo, grave episodio riguarda due giovani che sono stati accoltellati a Marechiaro, pare per uno ‘sguardo di troppo’, nel primo pomeriggio di ieri. I due ragazzi, di Materdei, sono stati accoltellati durante una lite per futili motivi sugli scogli e ora sono ricoverati in gravi condizioni: uno di loro è al Fatebenefratelli, l’altro al San Paolo di Fuorigrotta. Sul posto è arrivata la polizia, ma gli aggressori, che secondo alcuni testimoni sarebbero ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 16 maggio 2022) Follia a, dove ieri, a distanza di pochi minuti e di pochi chilometri, duesono statie un uomo è stato aggredito ina colpi di, due ragazzia Marechiaro È accaduto nella stessa zona, quella di Posillipo. Il primo, grave episodio riguarda dueche sono statia Marechiaro, pare per uno ‘sguardo di troppo’, nel primo pomeriggio di ieri. I due ragazzi, di Materdei, sono statidurante una lite per futili motivi sugli scogli e ora sono ricoverati in gravi condizioni: uno di loro è al Fatebenefratelli, l’altro al San Paolo di Fuorigrotta. Sul posto è arrivata la polizia, ma gli aggressori, che secondo alcuni testimoni sarebbero ...

