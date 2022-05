Milly Carlucci: arriva l’annuncio che non ti aspetti (Di lunedì 16 maggio 2022) La conduttrice di Ballando con le stelle – Milly Carlucci – fa un annuncio inaspettato da Francesca Fialdini. Nell’ultima puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda la scorsa settimana, è stato ospite Paolo Belli, musicista e cantante. L’artista ha ricevuto una sorpresa da una sua collega. Stiamo parlando di Milly Carlucci che ha rivelato davanti a tutti una bellissima notizia. Nel dettaglio ha dato qualche piccola anticipazione sulla prossima edizione di Ballando con le stelle 2022. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Milly Carlucci da un annuncio in diretta (web)Milly Carlucci nel programma di Francesca Fialdini ha spiegato che alla prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà di nuovo Paolo Belli. Una notizia ... Leggi su formatonews (Di lunedì 16 maggio 2022) La conduttrice di Ballando con le stelle –– fa un annuncio inaspettato da Francesca Fialdini. Nell’ultima puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda la scorsa settimana, è stato ospite Paolo Belli, musicista e cantante. L’artista ha ricevuto una sorpresa da una sua collega. Stiamo parlando diche ha rivelato davanti a tutti una bellissima notizia. Nel dettaglio ha dato qualche piccola anticipazione sulla prossima edizione di Ballando con le stelle 2022. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.da un annuncio in diretta (web)nel programma di Francesca Fialdini ha spiegato che alla prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà di nuovo Paolo Belli. Una notizia ...

