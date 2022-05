Milan, Ronaldinho: “Leao mi piace molto. Che bello vedere Maldini felice!” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ronaldinho, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento del Milan, di Rafael Leao, ma anche del calcio in generale. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022), ex calciatore rossonero, ha parlato del momento del, di Rafael, ma anche del calcio in generale. Le dichiarazioni

Advertising

gio_figo : RT @MilanNewsit: Ronaldinho a Dazn: 'Guardo sempre il Milan e sono molto contento. Leao mi piace tantissimo' - nvsruben : RT @MilanNewsit: Ronaldinho a Dazn: 'Guardo sempre il Milan e sono molto contento. Leao mi piace tantissimo' - DAZN_IT : #Ronaldinho, ospite di Pardo a #Supertele, si dice felice per il Milan ed esalta Leao: 'Uno dei migliori in assolut… - CarmineFebo666 : RT @TomoriEnjoyer: Ho guardato sempre il Milan, sono molto contento per loro Leao mi piace molto, grande calciatore, uno dei più bravi ades… - Cristopher_2015 : RT @PianetaMilan: #Milan, #Ronaldinho: “#Leao mi piace molto. Che bello vedere #Maldini felice!” #ACMilan #SempreMilan -