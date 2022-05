La guerra esiste, e occorre confrontarsi con essa (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo l’analisi del generale Giorgio Cuzzelli, il conflitto ucraino è in definitiva un teatro in cui sono rappresentate tutte le componenti del conflitto descritte nel libro “Da Clausewitz a Putin. La guerra nel XXI secolo”, (ed. Ledizioni). Testo di cui è curatore insieme a Matteo Bressan, docente di relazioni internazionali e studi strategici alla Lumsa, alla Sioi e analista della Nato Defence College Foundation. Il testo, attraverso analisi di vari autori, analizza e riflette sulle evoluzioni del conflitto contemporaneo, che il generale di brigata dell’esercito – attualmente in congedo e docente di sicurezza internazionale dell’ Università Orientale di Napoli – ritrova tutte nella guerra russa in Ucraina. È una guerra estremamente convenzionale per certi aspetti, ma estremamente sofisticata sotto altri punti di ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo l’analisi del generale Giorgio Cuzzelli, il conflitto ucraino è in definitiva un teatro in cui sono rappresentate tutte le componenti del conflitto descritte nel libro “Da Clausewitz a Putin. Lanel XXI secolo”, (ed. Ledizioni). Testo di cui è curatore insieme a Matteo Brn, docente di relazioni internazionali e studi strategici alla Lumsa, alla Sioi e analista della Nato Defence College Foundation. Il testo, attraverso analisi di vari autori, analizza e riflette sulle evoluzioni del conflitto contemporaneo, che il generale di brigata dell’esercito – attualmente in congedo e docente di sicurezza internazionale dell’ Università Orientale di Napoli – ritrova tutte nellarussa in Ucraina. È unaestremamente convenzionale per certi aspetti, ma estremamente sofisticata sotto altri punti di ...

Advertising

fattoquotidiano : Già a capo del Comando operativo di vertice interforze: “Nessuno parla più di pace, l’Ue non esiste. Basta guardare… - cocchi2a : Chissà se esiste un calcolo dei giorni di guerra e di quelli senza guerra per gli usa dopo la fine della seconda gu… - laura99164560 : RT @Fernando_Boccia: Ribadisco il concetto: non esiste GUERRA giusta, tutte le guerre sono sbagliate ma se le fanno gli USA che sono 222 an… - Gb13Giovanna : RT @GDV101963: @AlessandroPipi4 @Moonlightshad1 @Rosyfree74 Circa il 60% basi NATO si trova in Sardegna. Un piccolo esempio dello scempio:… - _die_Uta_ : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @CleliaMussari @NadiaZanelli1 @MariaAdeleNari @lagatta4739 @gigl… -