Impresa edile Cagliari | Tecno B Group (Di lunedì 16 maggio 2022) Da molti conosciuta come Tecno B Group, quest’Impresa edile è leader nel settore delle costruzioni in Sardegna e, con la sua esperienza ultraventennale, può vantare il completamento di centinaia di progetti sparsi per tutta la regione. Ma da dove nasce questa realtà di grande successo? La Tecno B Group è stata fondata dai fratelli Locci L'articolo Impresa edile Cagliari Tecno B Group Leggi su dailynews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Da molti conosciuta come, quest’è leader nel settore delle costruzioni in Sardegna e, con la sua esperienza ultraventennale, può vantare il completamento di centinaia di progetti sparsi per tutta la regione. Ma da dove nasce questa realtà di grande successo? Laè stata fondata dai fratelli Locci L'articolo

Advertising

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Non richiesta: Impresa edile con esperienza nel settore di 40 anni è alla ricerca di 8 operai, tra m… - CHPRESS21 : GPC Impresa Edile – la scelta giusta per realizzare la casa dei sogni - Tizio_Original : Ps il cugino di Putin ha un’impresa edile in Ucraina e loro non hanno il bonus 110% - fellienflwr : MA IL CONCEPT IMPRESA EDILE?????? PAZZESCO - Daniele55036579 : Però gente 'Ricostruzione Nazionale' non si può proprio sentire, sembra la ragione sociale di una impresa edile! -