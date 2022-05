Il Secolo: i tifosi del Genoa hanno applaudito Insigne, quelli del Napoli hanno fischiato il Genoa (Di lunedì 16 maggio 2022) Napoli-Genoa è stata la partita delle lacrime: quelle di Insigne che ha salutato per l’ultima volta il Maradona da giocatore del Napoli e quelle del Genoa, retrocesso in B. Il Secolo XIX scrive dei tifosi del Genoa che hanno seguito la loro squadra nella trasferta napoletana senza mai smettere di incitarla. E anche di un gemellaggio con i tifosi napoletani ormai archiviato in soffitta. “Lo stesso Insigne ha applaudito la curva rossoblù nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi dei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022)è stata la partita delle lacrime: quelle diche ha salutato per l’ultima volta il Maradona da giocatore dele quelle del, retrocesso in B. IlXIX scrive deidelcheseguito la loro squadra nella trasferta napoletana senza mai smettere di incitarla. E anche di un gemellaggio con inapoletani ormai archiviato in soffitta. “Lo stessohala curva rossoblù nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso delsul terreno di gioco, accolto dai fischi dei ...

Advertising

napolista : Il Secolo: i tifosi del Genoa hanno applaudito Insigne, quelli del Napoli hanno fischiato il Genoa Il quotidiano g… - ilfanciullino : @vecchiorottame Ci sarà un motivo se questo qui, eletto dai competentissimi opinionisti e tifosi il giocatore del s… - Augusto98924459 : @Gazzetta_it Buahhhhhh ?????????????????????? La caxxata del secolo, se hai un minimo di dignità dimettiti non prendere in gir… - redfox78312431 : @Gazzetta_it si ma pure questi non si sa' che vonno...Sarri no, Spalletti no , Benitez no...e giocatori e tifosi… - FABIO68896560 : @TorinoFC_1906 Quando qualche altra società otterrà tanto, i suoi tifosi potranno dire di tifare per una Grande squ… -