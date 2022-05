Esercitazioni NATO in Sardegna | cosa sta succedendo?

(Di lunedì 16 maggio 2022) Perché le spiagge sarde sono state chiuse su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa? Le spiagge dellasono state chiuse per consentire lo svolgimento di alcuneprogrammate dalla Stato Maggiore della Difesa, impedendo ai turisti di accedere a esse. In particolare, a essere inaccessibili sono località sarde come Poetto, Villasimius o Porto Pino. Lemilitari sono state comunicate dallo Stato Maggiore di Difesa tramite una circolare datata 5 maggio 2022. Con la circolare, è stato comunicato che ladeve essere posta “immediatamente sotto assedio”. Appresa la notizia, la capitaneria di Porto di Cagliari ha indetto con “decorrenza immediata” la chiusura delle spiagge e il divieto di svolgere qualsiasi attività. Lemilitari hanno portato ...

Advertising

petergomezblog : Sardegna, stop alle spiagge per le esercitazioni Nato: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - RosariaBusnardo : #Sardegna. #Esercitazioni #Nato, interdette 17 spiagge sarde. 'la sventurata rispose' - linda_mancino : @VaccinatiTonto Si tenga Draghi e la guerra non autorizzata dal Parlamento e, quindi, dal popolo. Esercitazioni NAT… -

per testare capacità di risposta a incursioni nemiche approfondimento Ucraina, vicepremier Vershchuck a Sky TG24: "Dateci altre armi" Si tratta disu larga scala, ...7.00 - Lein Estonia Oggi comincia una delle più grandinella storia dei Paesi baltici. Il suo nome in codice è Hedgehog. Lo scrive la Bbc. Lesi ...Mondo. Guerra Ucraina, com’è cambiata la posizione di alcuni Paesi neutrali. L’inizio del conflitto ha portato molte nazioni a rivedere le proprie politiche. Una simile decisione è attesa per martedì ...L'interruzione è arrivata dopo che Helsinki ha confermato di voler aderire alla Nato. Martedì dovrebbe essere il turno della Svezia. Infine, è atteso per oggi l'avvio di una delle più grandi ...