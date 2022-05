Concerti di Simone Cristicchi per Battiato | tutte le date del tour Torneremo Ancora con Amara

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Presto sul palco idiper, un viaggio-tributo – più che un omaggio – del cantautore per ricordare il Maestro in compagnia didiperIl 18 maggio 2021 Francoci ha lasciati. Un anno dopogli rende omaggio con una serie diche lo porteranno sul palco insieme ad, al secolo Erika Mineo, già autrice per Emma Marrone e Fiorella Mannoia. Il nome scelto per il ciclo di– Concerto Mistico Perche prende il nome dall’ultimo ...