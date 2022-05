Va in pensione, ma era un errore del Ministero: costretta a tornare al lavoro a 70 anni (Di domenica 15 maggio 2022) Era andata in pensione, ma per un errore del Ministero della Giustizia: così Giannina Carboni, 70 anni, è stata costretta a tornare in ufficio a poche settimane dal suo addio ai colleghi. Accade a Pordenone dove Giannina, impiegata amministrativa della Procura della Repubblica, il 31 marzo scorso ha salutato tutti tra brindisi e buffet, perché convinta – dopo i calcoli del Ministero – di poter andare in pensione. Ma i conteggi dell’Inps hanno invece smentito il Ministero: «Signora, c’è stato un errore, domani deve tornare a lavorare. Andrà in pensione il primo settembre», le hanno detto qualche giorno fa. E lei senza fare una piega, racconta il ... Leggi su blog.libero (Di domenica 15 maggio 2022) Era andata in, ma per undeldella Giustizia: così Gina Carboni, 70, è statain ufficio a poche settimane dal suo addio ai colleghi. Accade a Pordenone dove Gina, impiegata amministrativa della Procura della Repubblica, il 31 marzo scorso ha salutato tutti tra brindisi e buffet, perché convinta – dopo i calcoli del– di poter andare in. Ma i conteggi dell’Inps hanno invece smentito il: «Signora, c’è stato un, domani devea lavorare. Andrà inil primo settembre», le hanno detto qualche giorno fa. E lei senza fare una piega, racconta il ...

